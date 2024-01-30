Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, “Şah damarı darlıkları ölüme kadar götürür…”

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, şah damarı hakkında önemli bilgiler verdi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan uzman doktor, gerekli yetkiler ve kontroller yapılmadığında tehlikeli olduğunu savundu.

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FELÇ VE CAN KAYBI BULUNUYOR

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, verdiği röportajda şah damarı tıkanıklarını anlattı. Prof Dr. Emrecan,

“Beynin bir bölgesine giden dolaşımın bir kaç dakikadan daha fazla kesilmesiyle o bölgedeki beyin hücrelerinin tahrip olması sonrasında oluşur ve hastada geçici bile olsa kol ve bacaklarda uyuşma, güçsüzlük, göze perde inmesi, peltek konuşma, şah damarı tıkanıklığı veya darlığı belirtisi gösterir.

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Bu belirtilerin bir bölümü geçici olabilir, bir bölümü ise dakikalar içinde geçebilir. Bu duruma geçici ‘iskemik atak’ denir.

ÖLÜM SEBEBİNE YOL AÇAR

Oluşan pıhtı kendiliğinden erir yada tedaviyle erir ve damar sistemi yeniden düzgün olarak çalışmaya başlar. Eğer bu geçmez de kalıcı olursa inme veya felç şeklinde ortaya çıkar. İnme, sakatlıkların ve ölümün başta gelen sebeplerinden biri olup, şah damarı darlıkları veya karotis stenozları inmenin en önemli ve önlenebilir nedenlerinden birisidir. Aynı zamanda kalp ve kanser hastalığından sonra en sık rastlanan ölüm sebebidir.”

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