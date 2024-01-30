Motosikleti ile 24 bin lira ceza yiyen genç, "devlet sağ olsun" dedi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, uygulama yaptıkları sırada şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu caddede yapılan uygulamada, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine 58 bin 750 TL ceza yazıldı.

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Motosikleti ile 24 bin lira ceza yiyen genç, "devlet sağ olsun" dedi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, şehir merkezinde bulunan ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Saat 10.00 ile 02.00 saatleri arasında araç girişinin yasak olduğu caddede yapılan uygulamada, kuralı ihlal eden motosiklet sürücülerine 58 bin 750 TL ceza uygulandı.

DAHA ÖNCE YAKALANMAMIŞTI, BU SEFER KAÇAMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama yapılan caddeye motorunu bırakıp geldiğini belirten Tarık Fidan'a ehliyeti olmaması ve trafiğe kapalı alana girmesi nedeniyle 12 bin TL ceza uygulandı. Trafiğe kapalı alanda bir daha motor ile gelmeyeceğini belirten Fidan, "Motorunu köşeye park ettim, bu tarafa doğru geldiğim sırada 12 bin TL ceza yedim, bir daha bu caddeye gelmem" dedi.

Motosikleti ile 24 bin lira ceza yiyen genç, "devlet sağ olsun" dedi

"Devletimiz sağ olsun"

Uygulama noktasında ceza yazılan motosiklet sahibi Tayfun Fidan ise, "Kardeşim birkaç defa polisleri görüp kaçtı. Fakat bu sefer kaçamadı 12 bin TL bana, 12 bin TL de kendisi ceza yedi. Toplam 24 bin TL ceza yazıldı. Devletimiz var olsun, devletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Yapılan uygulamalar sonrası motosiklet sürücülerine 58 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın devam edeceğini belirtti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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