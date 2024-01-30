Bankalardan müşterilerine tekrar niteliğinde uyarı! Altın, döviz, kripto para alan kullanıcı kısıtlanabilir

Türkiye, geçtiğimiz yıl ciddi bir sıkılaşma içine girdi. Kredi muslukları kapanırken, alımlar zayıfladı. Sadece nakit parası olan vatandaş için alım fırsatı doğdu. Şimdi ise sıra kredi kartlarına geldi.

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Merkez Bankası, BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi kartı konusunda gerekli adımları atacağının sinyallerini verdi. Son olarak işe bankalar da el attı.

BANKALARDAN MÜŞTERİLERİNE UYARI

Yatırım amaçlı çekilen ihtiyaç kredisi ya da avans gibi işlemlerde uyarılar peş peşe geldi. Sadece bu değil, kredi kartıyla altın, gümüş, dizi alımları konusunda da bankanın müşterileri uyarıldı.

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Bankalar, “makul gerekçesi olmayan transferler” adı altında gerçekleşen işlemer nedeniyle kartların kullanıma kapatılabileceğini aktardı. Bazı kart ekstrelerinde şu uyarı yapıldı;

“Kredi kartınızla döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir.”

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