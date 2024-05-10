Kahve içmek neden önemli? Kahvenin bu yönünü bilmiyorsunuz

Kahve tüketmek gerçekten faydalı mı? Kahve içmek neden önemli?

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Kahve içmek neden önemli? Kahvenin bu yönünü bilmiyorsunuz

Newcastle Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik uzmanı olan Profesör Clare Collins, "Kanıtlara baktığınızda kahveden vazgeçin demiyor, aslında daha fazla içmeniz gerekiyor" diyor. Her zaman "sağlıklı olmaya çalışıyorum" veya "sağlıklı olmak için başka ne yapabilirim" diyen insanlar için, yapmanız gereken tek şey kahve içmeye devam etmektir" diyor.

Kalbi korur

Kahve uzun süre kalp hastalığı ile ilişkilendirildi. Bununla birlikte, yeni araştırmalar kahvenin organları koruyabileceğini gösteriyor. Colorado Üniversitesi araştırmacıları, 15.000'den fazla kişinin tıbbi ve diyet kayıtlarını inceleyerek, haftada bir fincan daha fazla kahve içenlerin kalp hastalığı ve felç riskinde %7 ve %8 azalma olduğunu buldu.

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Tip 2 diyabet olasılığının azalması

Tip 2 diyabet riskini azaltmanın yolları arasında sağlıklı bir kiloda kalmak, egzersiz yapmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak vardır. Bununla birlikte, araştırmalar, kahve içme alışkanlığının kişiyi bu hastalıktan koruyabileceğini gösteriyor.

2014 tarihli bir derlemede, Harvard Üniversitesi araştırmacıları daha önce yapılmış 28 çalışmayı inceledi ve günde bir fincan kahve içenlerin Tip 2 diyabete yakalanma olasılığının kahve içmeyenlere kıyasla yüzde 8 daha düşük olduğu bulundu. Tüketilen her fincan kahveyle birlikte faydalar artmış ve günde altı fincan içenlerde risk %33 düşmüştür.

Kanserin önlenmesi

Araştırmalar, kahve içenlerin karaciğer ve rahim kanseri riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. İçeceklerin ağız ve cilt kanserlerinden de koruyucu olabileceğine dair bazı bulgular da vardır.

Profesör Collins, bu etkinin arkasındaki mekanizmalar tam olarak bilinmese de kahweol ve kafestol olarak bilinen iki bitkisel besin maddesinin, "Aslında anti-enflamatuar yetenekleriyle ilişkili görünen doğrudan kanser korumasına sahipler." "Bunlar esasen kansere neden olan bileşikleri ortadan kaldıracak kimyasalların ön cephesidir" dedi. Collins, kafeik asit ve klorojenik asidin, kanser gelişimini önlemek için serbest radikaller olarak bilinen zararlı kimyasalları nötralize ettiğini söyledi.

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