Kağıthane'de feci kaza! Otomobilin çarptığı okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kağıthane'de feci kaza! Otomobilin çarptığı okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var, ayrıntılar haberimizde...
Kağıthane'de feci kaza! Otomobilin çarptığı okul servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 34 AP 5708 plakalı hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından 34 LAU 743 plakalı okul servisine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan okul servis aracı devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, 4 şeritli yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.
Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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