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PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: O, 3 doktora operasyon yapıldı!

PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: O, 3 doktora operasyon yapıldı!
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PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: O, 3 doktora operasyon yapıldı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edildi: O, 3 doktora operasyon yapıldı!

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Haber7

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