Suriyeli esnaftan anlamlı mesaj: Esad'ın tanklarını manav tezgahına çevirdi!

Suriyeli esnaftan anlamlı mesaj: Suriye'de bir esnaf, Esad rejiminin saldırılarda kullandığı tankı manav tezgahına çevirdi.

Manav tezgahı olarak kullanılan tankın görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Şam'da bir zamanlar sivillere terör estiren Esad rejiminin tankı artık yerel halkın marketi!" yorumunda bulundu.

Suriye'de yıllarca korku ve zulüm altında yaşayan halk, kanlı Beşar Esad rejiminin izlerini silmeye ve hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Humus'ta bir esnaf, rejimin daha önce saldırılarda kullandığı korku unsuru olan bir tankı manav tezgahına çevirdi.

Geçmişte ölüm ve yıkım getiren tanklar, şimdi hayatın normalleşmeye başladığını gösteren bir sembol olarak günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor.

Tankın ön kısmına yerleştirilen meyve ve sebzeler dikkat çekerken, halk şaşkınlıkla alışveriş yapıyor.

Dikkat çeken fotoğraf, "Suriyeli bir adam, Şam'da terk edilmiş rejim tankında ürünlerini satmaya başladı." notuyla paylaşıldı.

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