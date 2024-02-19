Kağıthane'de camiye giden gençler ve çocuklar ödüllendirildi, bin bisiklet hediye edildi

Kağıthane Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları ortaklığında düzenlenen 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı projeyle camiye giden çocuk ve gençler bisikletle ödüllendirdi. Bin adet bisikletin teslim edildiği törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Kağıthane'de 'Gençlik Uyanıyor, Ailecek Duada Buluşuyor' adlı proje hayata geçti. Kağıthane Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşları ortaklığında düzenlenen projeyle camiye giden çocuk ve gençler bisikletle ödüllendirdi. Her pazar günü ilçenin farklı camilerinde düzenlenen buluşma programıyla çocuk ve gençlerin camilere özendirilmesi ve dini pratiklerini yerine getirerek bilgi edinmesi amaçlandı. Projenin sonunda en az 10 kez camiye gelen çocuk ve gençlere bisikletleri, düzenlenen törenle hediye edildi. Törende bin adet bisiklet dağıtıldı. Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ve çok sayıda aile katılırken programın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptı.

“Amaçlarımızdan biri de bağımlılıkla mücadele”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Kağıthaneli çocukların bisiklet sevincine ortak oldu. Törende Bakan Bak, spor yapmanın önemini vurgulayarak, çocukların spor yapmalarını teşvik etti. Törende bin çocuğa bisiklet dağıtıldı ve Bakan Bak, kendisine armağan edilen bisikleti bir kız çocuğuna hediye etti. Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, spor yapmanın önemini belirterek, "Bu çocuklarımız her şeyi hak ediyor. Amaçlarımızdan biri de bağımlılıkla mücadele. Aileler, çocuklarını alarak spor tesislerine gelmeli. Hem vücut sağlıklarının hem de geleceklerinin güzel ve iyi olması için onların spor yapmalarını sağlamalıyız. Bütün tesisler ücretsiz emrinizde" ifadelerini kullandı.

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“18 hafta boyunca bir eylemi ara vermeden yapan çocuklarımıza teşekkür ediyorum”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ise törende, “Değerli Belediye Başkanımıza çocuklarımızın benliklerin, kişiliklerinin oluşması anlamında bu teşvik edici kampanyasından dolayı teşekkür ediyorum. 18 hafta boyunca bir eylemi ara vermeden yapan siz çocuklarımıza da teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını talep ediyorum” diye konuştu.

“Sizlere bisiklet hediye etmekle kalmayıp yolunu da yaptık”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de törende bir konuşma yaparak spor alanındaki mevcut çalışmaları değerlendirdi. Başkan Öztekin, “Camilerimizin manevi iklimini zenginleştiren çocuk ve gençlerimizi ödüllendiriyoruz. Sevgili çocuklarımız, önümüzdeki bahar ve yaz aylarında hepinizi bisikletlerinizle Yeşil Vadi'ye bekliyorum. Sizlere bisiklet hediye etmekle kalmayıp yolunu da yaptık. Kağıthane'de 6 kilometre boyunca özgürce bisiklet kullanabileceğiniz bir yolunuz var artık. Yaşınız daha çok genç. Sizleri okulda, spor sahalarında, camilerde, bilim atölyelerinde, sanat merkezlerinde görmek istiyoruz” dedi.

“Bisikleti çok istiyordum”

18 hafta boyunca sabah namazına katılarak bisikleti alan Ali Yahya Çimen, “Kağıthane Belediyesi’nin yapmış olduğu etkinlikte 15 camiye gittim sadece Nurpete Camii’ne gidemedim ama 10 camiden fazla gittiğim için bu bisikleti almaya hak kazandım. Bisikleti çok istiyordum. Çok büyük bir maceraydı çok eğlendik. Çok iyi arkadaşlar da edindim Mevlüt Başkanımıza da çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Bisiklet hayali aslında o gün başlamıştı”

Ali Yahya’nın babası Yahya Çimen ise süreci, “Uygulamayı belediyemizin sitesinden gördük ve çocuğumuza anlattık. Ali Yahya zaten namaza yatkın bir çocuk. Bisiklet hayali aslında o gün başlamıştı. Sadece bir hafta fire verdik. Başta Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Bey olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür ediyoruz” şeklinde anlattı.

“Akşamdan ‘Baba erken kalkalım, namaza geç kalmayalım’ şeklinde tepkiler aldım”

Bisiklet almaya hak kazanan Mehmet Emin Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz ise, “Öncelikle Kağıthane Belediyesi’ne bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim. Sabah namazlarına gittik. Çocukların heyecanını ben gördüm. Akşamdan ‘Baba erken kalkalım, namaza geç kalmayalım’ şeklinde tepkiler aldım. Bu tepkiler çok güzeldi. Aynı zamanda teşvik amacıyla bisiklet hediye edilmesi de çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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