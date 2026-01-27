Kağıthane'de ''bize ne oldu?'' dedirten olay: Annelerinin cenazesinde başlayan miras kavgası kanlı bitti!

Kağıthane'de camide anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katılan iki kardeş miras kavgasına tutuldu...

Kağıthane'de camide anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katılan iki kardeş arasında namazın ardından miras paylaşımından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda ağabey Mustafa Mutlu (69), kardeşi Mehmet Mutlu'yu (52) silahla başından ve karnından vurdu. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Mustafa Mutlu'yu gözaltına aldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras paylaşımından dolayı anlaşmazlık olan Mustafa ve Mehmet Mutlu kardeşler, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazına katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda silahını çeken Mustafa Mutlu, kardeşi Mehmet Mutlu'yu silahla başından ve karnından vurdu.

Şüphelinin 10 suç kaydı olduğu öğrenildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Mutlu ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan şüpheli Mustafa Mutlu ise Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya da el konulan Mustafa Mutlu'nun polis ekiplerinde 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Ayyüce Türkeş saç örme akımı yapan DEM'lilere böyle çıkıştı!

Aman dikkat bu linke tıklamayın: TOKİ hayali kurarken hayatınız kararmasın!

Altın tarihi rekor kırıyor: 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor?