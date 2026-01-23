Beykoz’da feci kaza: 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!

Beykoz’da İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi...

Beykoz’da İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 HO 3539 plakalı otobüste bulunan şoför ile 34 RVT 59 plakalı otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

