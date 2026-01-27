  1. Anasayfa
Altın tarihi rekor kırıyor: 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın tarihi rekor kırıyor: 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor?
ABD'de ikinci Trump döneminin başladığı ilk günden beri sular durulmuyor. Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Peki, 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları, 2026 Ocak ayı itibarıyla tarihi seviyesini aştı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altınında son durum, Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları grafiği ile yakından takip ediliyor. ABD'de ikinci Trump döneminin başladığı ilk günden beri sular durulmuyor. Jeopolitik risklerin artması ve siyası belirsizlikler, altın fiyatlarında yükselişi beraberinde getiriyor. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan ons altın, dün ilk kez 5 bin dolar eşiğini aştı. Altının onsu gün içinde 5 bin 111 dolara çıkarak rekor tazeledi. Gram altın da 7 bin 128 TL seviyesini gördü. Ayrıca uzmanlar gram altın fiyatlarında 5 haneli rakamların görülebileceğini belirtiyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu detaylı olarak inceliyor. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 27 Ocak 2026 Salı İstanbul Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatı canlı takip grafiği ve canlı takip tablosu...

Altın fiyatları anlık ve canlı tablo, 27 Ocak 2026 Salı günü haftanın yeni işlem gününde dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyor. Trump yönetimindeki ABD’nin jeopolitik riskler ve küresel ticaretteki belirsizlikler, altında yükselişi de beraberinde getiriyor. Küresel risk algısının yüksek seyretmesi, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların talebi, altının onsuna yeni bir eşik daha atlattı. Ons altın geçen hafta Cuma günü 4 bin 989 dolar seviyelerini gördü. Ancak yeni haftada ons altın ilk defa 5 bin dolar seviyesini aştı ve 5 bin 93 doları görerek rekor kırdı. Gram altın da rekor tazeledi ve 7 bin 128 liraya kadar çıktı. Gram altın, çeyrek altın, ons altını, Cumhuriyet altını fiyatları, merkez bankaları faiz kararları ve yaşanan küresel gelişmelerle yakından takip ediliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 27 Ocak 2026 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...

ALTINDA TARİHİ SEVİYE

Altın ve gümüş fiyatları devam eden jeopolitik ve siyasi belirsizliklerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi sonucu yatırımcının güvenli liman arayışı ile spot altın ilk defa 5 bin doları aşarak 5111 dolar seviyesine kadar çıktı.

Geçen hafta cuma günü 4 bin 989 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, dün (26 Ocak Pazartesi) ilk kez 5 bin dolar seviyesini de aştı ve 5 bin 93 doları görerek rekor kırdı. Gün içinde de yükselişini sürdürmeye devam eden altının onsu, 5 bin 111,07 dolar ile rekor tazeledi. Bir rekor da yurtiçinde gram altından geldi. Gram altın dün 7 bin 128 liradan işlem gördü.

Altının beklenmedik enflasyon dalgalanmalarına, piyasadaki beklenmedik düşüşlere, jeopolitik risklerdeki ani artışlara karşı bir koruma aracı olduğunu vurgulayan uzmanlar, altındaki rallinin henüz sona ermediğini; yeni rekorlar gelebileceğine işaret ediyor.

27 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI TABLOSU

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.070,37 TL

Gram altın satış fiyatı:7.071,27 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:11.832,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:11.952,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.064,08

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.064,75

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.147,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:47.588,00 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı:46.591,10 TL

Tam altın satış fiyatı:47.504,06 TL

