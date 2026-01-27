Altın tarihi rekor kırıyor: 1 gram altın, çeyrek altın, ons altını ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL ediyor?

ALTINDA TARİHİ SEVİYE

Altın ve gümüş fiyatları devam eden jeopolitik ve siyasi belirsizliklerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi sonucu yatırımcının güvenli liman arayışı ile spot altın ilk defa 5 bin doları aşarak 5111 dolar seviyesine kadar çıktı.

Geçen hafta cuma günü 4 bin 989 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, dün (26 Ocak Pazartesi) ilk kez 5 bin dolar seviyesini de aştı ve 5 bin 93 doları görerek rekor kırdı. Gün içinde de yükselişini sürdürmeye devam eden altının onsu, 5 bin 111,07 dolar ile rekor tazeledi. Bir rekor da yurtiçinde gram altından geldi. Gram altın dün 7 bin 128 liradan işlem gördü.

Altının beklenmedik enflasyon dalgalanmalarına, piyasadaki beklenmedik düşüşlere, jeopolitik risklerdeki ani artışlara karşı bir koruma aracı olduğunu vurgulayan uzmanlar, altındaki rallinin henüz sona ermediğini; yeni rekorlar gelebileceğine işaret ediyor.