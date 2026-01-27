Aman dikkat bu linke tıklamayın: TOKİ hayali kurarken hayatınız kararmasın!

TOKİ evleri fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılar, 'Yenievim' başlıklı SMS'lerle sahte e-Devlet sayfalarına yönlendirme yaparak yatırılan 5 bin liralık ücreti anında hesaplarına geçirip ortalıktan kayboluyorlar...

Dolandırıcılar, TOKİ adıyla gönderilen sahte SMS’lerle vatandaşları sahte e-Devlet linklerine yönlendiriyor.

Linke tıklayanlardan başvuru ücreti adı altında 5 bin TL talep ediliyor.

Yetkililer, bilinmeyen linklere tıklanmaması ve işlemlerin yalnızca resmi kanallardan yapılması uyarısında bulunuyor.

Son dakika haberi: Dolandırıcılar TOKİ projeleri üzerinden sahte SMS'ler atarak vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Mobil dolandırıcılar TOKİ projeleri üzerinden sahte SMS'ler atarak bir kez daha vatandaşı mağdur etti. Paylaşılan linke tıklayıp sahte e-Devlet sayfasına yönlendirilen mağdurlar, bir anda 5 bin lirasından oldu.

SAHTE E-DEVLET LİNKİYLE TUZAK

Yıllardır sonu gelmeyen SMS dolandırıcılıklarına son dönemde çarpıcı bir örnek daha eklendi. 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler vasıtasıyla TOKİ başvurusu yapılabileceği belirtilerek sahte bir e-Devlet linki paylaşıldı. Linke tıklayanlar, sahte ekran açıldığı anda kendi kişisel bilgilerini sayfada gördü. Bu sayede güven sağlandı. Sonraki adımlarda TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin liralık başvuru bedelinin paylaşılan IBAN adresine gönderilmesi istendi.

PARAYI GÖNDEREN TUZAĞA DÜŞTÜ

İşlem sırasında, başvurunun iptali halinde yatırılan tutarın geri aktarılacağı iddiasıyla sözde onay da talep edildi. Onay tuşuna basarak parayı gönderen çok sayıda kişi, dolandırıldığını ancak o zaman anlayabildi. Son haftalarda söz konusu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER'e, bankalara, karakollara ve şikâyet sayfalarına yüzlerce ihbar ulaştığı öğrenildi.

"RESMİ SİTELERİ BİRE BİR KOPYALIYORLAR"

Dolandırıcıların gündemi yakından takip ettiğini ve popüler konular üzerinden bu tarz istismar girişimlerini sıklıkla yaptıklarını belirten Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, "Resmi internet sitelerinin neredeyse birebir aynısı olacak şekilde kopyalarını oluşturuyorlar. İnsanları bir şekilde sahte siteye yönlendiren dolandırıcılar, burada kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçirerek mağduriyetlere yol açıyorlar" dedi.

BU UYARILARA DİKKAT!

Bu tarz mağduriyetlerin tekrarlanmaması için uyarılarını da sıralayan Ergün, "Kaynağının güvenirliğinden emin olunmayan SMS ve maillerdeki linklere kesinlikle tıklanmamalı. Banka ve kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı. E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak giriş yapılmalı. Arama sonuçlarına göre sitelere giriş yapılıyorsa internet sitesinin alan adı ve uzantısı mutlaka kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

İŞLEM YAPILDIYSA NE OLACAK?

Şayet bir işlem yapıldıysa ve birtakım bilgiler paylaşıldıysa derhal banka ile irtibata geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Ergün, "Derhal kartlarınızı iptal etmeli, yeni kart talep etmeli ve hesabınızdaki işlemleri durdurmalısınız. Daha sonra da cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmalısınız" dedi.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kaynağından emin olmadığınız SMS ve maillerdeki linklere tıklamayın.

Banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmayın.

E-Devlet'e uygulama üzerinden ya da adres çubuğuna adres yazarak girin.

İnternet sitesinin alan adı ve uzantısını kontrol edin.

Eğer bilgilerinizi paylaştıysanız banka ile temasa geçin.

Kartlarınızı iptal edip ve hesabınızdaki işlemleri durdurun.

Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunun.

