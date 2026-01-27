Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış, soğuk hava ve don, o bölgelerde etkili olacak! Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz’in batısı, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz’in doğusu, Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in batısı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, sabah saatlerinde Orta Karadeniz 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5, sabah saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6, sabah güneyi 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m güneyi yer yer 3,5 m. Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batısı güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde doğusunun güneyi 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m. Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.