İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi: Şüpheler o isime odaklandı!

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunmasının ardından akıllara, cesedin 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceğini getirdi...

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi. Cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.

DENİZE ATLADI… BİR DAHA KARAYA ÇIKMADI!

Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.

Haberin Devamı

O CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?

Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Bugün, Beşiktaş Kuruçeşme'de açıklarında saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında ceset bulundu.

Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinde mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl komşularıyla buluşmaya devam ediyor

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!