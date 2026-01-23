Şaka değil gerçek: Öğrencileri evleri için aldıkları ikinci el koltuktan servet çıktı!

Öğrenci evleri için ikinci el eşya mağazasından aldıkları eski bir koltuktan çıkanlar öğrencileri şaşkına çevirdi.

Öğrenci evleri için ikinci el eşya satan bir dükkandan yalnızca 20 dolara eski bir koltuk alan 3 genç, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Eski koltuğun içinde gizlenen binlerce doları bulan gençler, aldıkları kararla takdir topladı.

New York'ta üniversite öğrencisi olan ve aynı evi paylaşan Reese, Cally ve Lara isimli üç genç, evleri için bir koltuk almaya karar verdikleri an hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştı.

Kısıtlı bütçeleri sebebiyle ikinci el eşya satan bir dükkandan koltuk almak isteyen gençler, 20 dolar değerindeki eski bir koltuğu görünce hiç vakit kaybetmeden satın aldı.

İlk başlarda oldukça rahat ve kullanışlı görünen koltuğun sol kısmında sert bir kısım olduğunu fark eden gençler, duruma anlam vermekte zorlandı. Koltuğun kenarındaki boşluğu kontrol eden gençler, kumanda ya da bozuk para bulmayı beklerken, bir zarf ile karşılaştı.

Zarfı kontrol eden gençler, içerisinde 700 dolar olduğunu gördü. Aramayı derinleştiren gençler, bir anda zarf değil zarflarla karşılaştı. Koltuğun her köşesinden yeni zarfların çıktığını gören gençler, toplam 41 bin dolar buldu.

Parayı bulduktan sonra vicdanlarının sesine kulak veren gençler, hemen paranın kaynağını araştırmaya başladı ve koltuğun eski sahibine ulaşmayı başardılar.

Haberin Devamı

PARAYI TESLİM ETTİLER: ORTAYA DUYGUSAL ANLAR ÇIKTI

Koltuğun ve paraların sahibi olan yaşlı kadın ise eşiyle birlikte kızlarının geleceği için bu parayı tam 30 yıl boyunca biriktirdiğini ancak eşi vefat ettikten sonra koltuğun içine gizledikleri bu serveti unuttuğunu söyledi. Kendisine yeni bir yatak alabilmek için eski koltuğu elden çıkardığını sözlerine ekleyen yaşlı kadın, paraları teslim eden gençlerin bu hareketi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Gençlere teşekkür etmeyi ihmal etmeyen yaşlı kadın, dürüstlüklerinden dolayı her bir üniversite öğrencisine 1.000 dolar ödül verdi.

Beykoz’da feci kaza: 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!

Emeklilere 10 bin lira ek maaş mı geliyor?

Papel'e Yasa dışı bahis operasyonu: Kayyum atanan şirkette çok sayıda gözaltı var!



