Ayyüce Türkeş saç örme akımı yapan DEM'lilere böyle çıkıştı!

DEM Partililerin Suriye'ye tepki amacıyla başlattığı saç örme protestosu sosyal medyada gündem olurken bu videolara bir tepki de İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş'den geldi...

DEM Partililerin Suriye'ye tepki amacıyla başlattığı saç örme protestosu sosyal medyada yayılırken, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk geleneği olduğunu söyleyerek akıma tepki gösterdi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere tepki olarak DEM Parti çevrelerinde başlatılan "saç örme" protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir videoyu X hesabından paylaşarak akıma katıldı. Buldan'ın paylaşımının ardından çok sayıda DEM Partili isim ve partiye destek veren bazı sanatçılar da benzer paylaşımlarla protestoya destek verdi.

MİLLİYETÇİ CEPHEDEN TEPKİ

DEM Parti çevrelerinde yayılan protestoya Türk milliyetçisi kesimlerden tepki geldi. Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örme eylemine sert sözlerle karşı çıktı.

''SAÇ ÖRGÜSÜ TÜRK GELENEĞİDİR''

Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, DEM Partilileri eleştirdi. Türkeş, "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği tartışma, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

