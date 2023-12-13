Kağıthane dehşet kaza! Scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kaldı!

Kağıthane Seyrantepe’de evinin önünde scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı...

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Kağıthane dehşet kaza! Scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kaldı!

Kağıthane Seyrantepe’de evinin önünde scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan çocuğun 3 haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan 84 yaşındaki sürücünün ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

SCOOTER İLE KAYARKEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Kaza, geçtiğimiz 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde otomobiline binen 84 yaşındaki Yılmaz Salter sokakta yokuşa aşağıya gitmeye başladı. O esnada evinin önüne oynayan 6 yaşındaki Ahir Hasan Kılıçlı da scooter ile aşağıya doğru harekete geçti. Otomobil sürücüsü, yokuş aşağıya kayan çocuğa çarparak altında aldıktan sonra metrelerce sürükledi. Aracın altında kalan çocuğu gören vatandaşların bağırışlarıyla otomobil sürücüsü durdu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kağıthane dehşet kaza! Scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kaldı!

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Çayırbaşı’ndaki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan çocuğun vücudundaki birçok kemiğin kırıldığı öğrenildi. Ameliyattan çıkan çocuğun yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi verdiği ve boynundan aşağısını hissetmediği bilgisine ulaşıldı.

Kağıthane dehşet kaza! Scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kaldı!

“ADAMI GÖRDÜM ŞOK GEÇİRMİŞTİ, HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORDU”

Olayla ilgili konuşan çocuğun babaannesi, “Araba yukarıda gelip vurmuş, adam 90’lı yaşlardaymış. Gazamı basmış fren mi tutmamış, gözü mü görmemiş bilmiyoruz. Çocuk hastanede, ameliyat etmişler Yoğun bakımda. Çocuğun boynundan aşağısı tutmuyor. Çocuk 6 yaşında, araç görmedi mi bilmiyorum. Çocuk kenara da çekilmeye çalışmış ama araba üstüne gelmiş” dedi. Sesleri duyan bir vatandaş da, “80 yaşlarında bastonla yürüyen bir adam otomobilin sürücüsüydü. Çocuk oradan kaykaya oturarak kaymış. Sürücü demek ki göremedi, çocuk 2 aracın arasında kaldı. Sonra ambulans geldi ve çocuğu hastaneye götürdüler. Ameliyat geçirecek diye duyduk. Ben zaten adamı gördüm şok geçirmişti, hiçbir şey yapamıyordu. Sonra bir baktım ki çocuk arabanın altındaydı” ifadelerini kullandı.

Kağıthane dehşet kaza! Scooter ile yokuş aşağıya kayan çocuk, otomobilin altında kaldı!

84 yaşındaki sürücü serbest bırakıldı

Öte yandan kazanın ardından çocuğun yakınlarının 84 yaşındaki sürücünün üstüne yürüdüğü ve bu sebeple olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü Yılmaz Salter ise olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan 84 yaşındaki sürücü Salter, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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