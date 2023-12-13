Zeytinburnu’nda yürekleri ağıza getiren kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam tramvay yoluna girdi!

Zeytinburnu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri aşarak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

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Zeytinburnu’nda yürekleri ağıza getiren kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam tramvay yoluna girdi!

Zeytinburnu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri aşarak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayı yapan sürücü Hilmi Tuğlu, “Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum” dedi.

YAŞLI SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza saat 15.00’da Zeytinburnu Topkapı Kavşağı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PHG 93 plakalı otomobiliyle Aksaray istikametine seyir halinde olan Hilmi Tuğlu aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunun demirlerine çarptı.

Zeytinburnu’nda yürekleri ağıza getiren kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam tramvay yoluna girdi!

OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNA GİRDİ

Araç tramvay yoluna girerken, kazanın olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yaşlı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kabataş istikametinde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolunda yürüyerek sonraki durağa ulaştı.

Kazayı yapan otomobil sürücüsü Hilmi Tuğlu, “Gayet iyiyim. Vallahi bir anda oldu, bende anlamadım. Ben aracın sürücüsüyüm. Fazla süratim yoktu. Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum” dedi. Kaza yapan aracın tramvay yolundan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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