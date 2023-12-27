Kafeye gelen pişkin çift, yedi içti tek kuruş ödemeden kaçtı!

Esenyurt’ta kafeye gelen bir çift, peş peşe verdikleri siparişlerle yiyip içip hesabı ödemeden telefonla konuşur gibi yaparak kaçıp gözden kayboldu.

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Kafeye gelen pişkin çift, yedi içti tek kuruş ödemeden kaçtı!

Esenyurt’ta bir çift, girdikleri kafede onlarca sipariş vererek yiyip içtikten sonra telefonla konuşur gibi yaparak kaçtı. Yaklaşık 2 bin liralık hesabı ödemeden ayrılan şahısların kafeye girdikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz çift, araçları ile kafenin önüne park ettikten sonra içeri girdi. Güvenlik kamerasının görmediği bir masaya oturan şahıslar masaya nargile, tatlı gibi çeşit çeşit sipariş verdi. Uzun süre keyif yapan çiftten önce adam, sonra da kadın, kafenin kalabalık olmasını da fırsat bilerek telefonla konuşuyormuş gibi yapıp kaçtı.

Kafeye gelen pişkin çift, yedi içti tek kuruş ödemeden kaçtı!

Şahısların masalarında olmadığını fark eden iş yeri sahibi, şüphelenip güvenlik kamerasına bakınca durumu anladı. Yaklaşık 2 bin TL tutan hesabı ödemeden ayrılan şahıslar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kafeye gelen pişkin çift, yedi içti tek kuruş ödemeden kaçtı!

Kafeye gelen pişkin çift, yedi içti tek kuruş ödemeden kaçtı!

“TELEFON İLE KONUŞUYOR NUMARASI YAPIP AYRILMIŞLAR”

Konu ile ilgili konuşan işyeri sahibi Mehmet Kıyak,” Bundan 3-4 gün önce bir çift geldi. İçeri girdiler ve hiç kaçacak gibi bir halleri yoktu. Meyve tabağı, fondü, pasta, tatlı gibi şeyleri yediler. O sırada kalabalık bir grup içeri girdi. Biz onlar ile ilgileniyorduk. 10 dakika sonra baktık ki masada kimse yok ve her şey yenilip içilmiş. Biz de merak ettik ve güvenlik kamerasını inceledik. Kamerada görünmeyen tek bir masamız var. Onlar da o masada oturuyorlardı. Telefon ile konuşuyor numarası yapıp ayrılmışlar. Buradaki amacımız kaçan parayı almak değil. Masadaki fondü bizi fakir etmedi. Onları da zengin etmeyecek. Esnaf arkadaşlarımız bilgilensin ve bu şahıslar da utansınlar istiyoruz. Yaptıkları hırsızlıktan beter. Burada hizmet alıyor, yiyor ve içiyorsun. Hesap ödemeden kaçıp gidiyorsun. Hesapları 2000 liranın üstünde tutmuştu. Amacımız şikayetçi olup bu işin peşinden koşmak değil” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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