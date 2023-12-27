Aman dikkat! Çin kestanesi ortalığı karıştırdı! Yerli kestaneyle ayırt edilmesi zor!

Kış mevsiminde en çok tüketilen kestane, zabıtaların denetimi ile Çin'den ital edilen kestaneler yerli kestane olarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Çin kestanesi hayvan yemi olarak kullanıldığı, insan tüketimine uygun olmadığı açıklandı. Peki Çin kestanesini nasıl ayırt edebiliriz?

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Aman dikkat! Çin kestanesi ortalığı karıştırdı! Yerli kestaneyle ayırt edilmesi zor!

Çin kestanesi, hayvan yemi olarak kullanılan ve insan tüketimi için uygun olmayan bir üründür. Ancak bazen bilinçsizce veya yanıltıcı bir şekilde insan tüketimi için satılır. Peki, hayvan yemi olarak satılan Çin kestanesini nasıl ayırt edebiliriz ve bu yanıltıcı durumun zararları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde zabıtaların sıkı denetimi sonucunda Çin'den ithal edilen ve aslen hayvan yemi olarak kullanılan tonlarca kestane ele geçirildi.

Aman dikkat! Çin kestanesi ortalığı karıştırdı! Yerli kestaneyle ayırt edilmesi zor!

ÇİN KESTANESİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Bireylerin sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere sebebiyet veren Çin kestanelerinden uzak durmak gerekiyor. Ancak Çin kestaneleri ile tüketime uygun kestaneler birbirine oldukça benzer.kestanesi, bilimsel adıyla Aesculus hippocastanum Avrupa ve Asya'nın yerli bitki örtüsünün bir parçasıdır.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sıklıkla rastlanılan bu bitki, büyüklüğü ve tohumları ile dikkat çeker.Bu meyveler, olgunlaşma sürecini tamamladığında tüketilebilir hale gelirler fakat çiğ tüketildiklerinde zehirli etkiler gösterebilirler.Çin kestaneleri, hemaglutinin kırmızı kan hücrelerinin birbirine yapışmasına sebep olup kanın pıhtılaşma sürecini zorlaştırır.Bu durum, kanamadan baş dönmesine, mide bulantısından kusmaya ve ishale kadar çeşitli belirtilere yol açabilir.

KESTANE FİYATLARI ORTALAMA NE KADAR?

Çin kestaneleri çiğ olarak kesinlikle tüketilmemelidir. Pişirildiğinde toksik etkilerinden arınan Çin kestaneleri en az 20-30 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra tüketilmelidir.Çin kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha uygun fiyattan satışa sunulur. Fiyat kıstası Çin kestanelerinin ayırt etmekte en önemli husulardan bir tanesidir.Yerli kestanelerin kilosu 200 TL'den başlarken Çin kestaneleri 70-100 TL arasında satışa sunulur.

Aman dikkat! Çin kestanesi ortalığı karıştırdı! Yerli kestaneyle ayırt edilmesi zor!

ÇİN KESTANESİNİN VE YERLİ KESTANENİN ARASINDAKİ FARK NELER?

Çin kestanelerini ayırt etmenin bir diğer hususu da kestanenin kokusudur.kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha kötü bir kokuya sahiptir.

Kestanenin formu da doğru kestaneyi bulmak için oldukça önemlidir.Kestanenin formu, olgunlaşma seviyesinin bir yansımasıdır. Olgunlaştıkça, kestane genellikle yuvarlak veya oval bir görünüm alır.Düz veya düzensiz şekilli olanlar, henüz tam olgunlaşmamış olanlardır. Bu tür kestanelerin tüketilmesi genellikle önerilmez.

Aynı şekilde kestane alırken kabuğunun durumunu da incelemek gerekir.Bu nedenle, olgunlaşmamış kestaneler tüketilmemeli ve bu durumdan kaçınılmalıdır.

Kaynak: ONEDİO

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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