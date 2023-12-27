Son dakika: Malatya Doğanşehir'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı!

Son dakika. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir'de ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.

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