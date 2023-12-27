Son dakika: Malatya Doğanşehir'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir'de ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. detaylar geliyor.

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Son dakika: Malatya Doğanşehir'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı!

Son dakika. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir'de ilçesinde saat 10.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 9.69 kilometre olarak kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Yerlikaya paylaşımında "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" dedi.

AFAD Son depremler

Tarih(TS)
EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
27.12.2023 10:55
38.041137.679.69MW4.3Doğanşehir (Malatya)614216
27.12.2023 09:5939.08527.55926.99ML1.7Soma (Manisa)614215
27.12.2023 09:1440.805330.987510.3ML2.3Gölyaka (Düzce)614214
27.12.2023 09:0737.811435.63086.99ML1.8Kozan (Adana)614213
27.12.2023 08:4437.876936.60117ML2.4Onikişubat (Kahramanmaraş)614211
27.12.2023 08:3838.142837.79646.58ML1.4Doğanşehir (Malatya)614212
27.12.2023 08:2037.820636.18757ML2.2Saimbeyli (Adana)614210
27.12.2023 08:1137.075628.91337ML0.9Köyceğiz (Muğla)614209
27.12.2023 08:0838.618631.75117.06ML1Yunak (Konya)614208
27.12.2023 08:0436.804736.61567ML1.2Hassa (Hatay)614207
27.12.2023 07:5640.039733.238324.64ML0.9Elmadağ (Ankara)614205
27.12.2023 07:5240.811430.977811.26ML1.4Gölyaka (Düzce)614206
27.12.2023 07:4537.775336.33787.01ML1.4Andırın (Kahramanmaraş)614204
27.12.2023 07:3938.143636.491410.8ML2.1Göksun (Kahramanmaraş)614203

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