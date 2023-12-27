Bakanlık açıkladı: Şartları sağlayanlar dolgun maaşla uzman yardımcısı olacak! İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 15 uzman yardımcısı alınacak. Personel alımı sözlü sınav ile beraber yapılacak. Başvurular bugün başladı ve genel başvuru şartları açıklandı.

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadrosuna dahil olabilmek için sözlü sınav öncesinde KPSS şartı aranıyor. Taban puan en 70 olarak uygulanıyor. Ayrıca Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı olarak C seviyesi en az 70 puan şartı bulunuyor.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2024 yılı Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

SINAVA BAŞVURU YERİ VE SINAVA GİRİŞ ADRESİ

Adaylar, 27 Aralık 2023 – 27 Ocak 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden başvuru yapabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı bulunmaktadır. Tüm detayları https://kamuilan.sbb.gov.tr/ sitesi üzerinden de erişebilirsiniz.

Sözlü giriş sınavı, 2024 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.