Kadın öğretmen kendini okulun önünde vurdu: İşte nedeni....

Kadın öğretmen kendini okulun önünde vurdu: O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da, eski sevgilisinin görevli olduğu okula giderek görüşeme talebinde bulunan kadın, olumsuz yanıt alınca parkta tabancayla kendini vurdu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da, kendisiyle görüşmek istemeyen eski sevgilisi öğretmenin çalıştığı okulun yakınındaki parka gelen meslektaşı İnci K. (35), göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan İnci K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İnci K., daha önce Şırnak'ta aynı okulda görev yaptığı eski sevgilisinin Adana'da görev yaptığı okulun önüne geldi. Ancak ismi öğrenilemeyen eski sevgilisi, İnci K. ile görüşmek istemedi. Yanında getirdiği tabancayla okulun yakınındaki parka giden İnci K., göğsüne dayadığı tabancayla intihar etmek istediğini söyledi.

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SİLAHI GÖĞSÜNE ATEŞLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnci K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna etme çabalarına olumsuz karşılık verdi. Polisin ikna çabalarının devam ettiği sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. İnci K., olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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