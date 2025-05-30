Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte birlikte yatırımcılar ve özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 160 lira çeyrek altın ise 6 bin 826 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 30 Mayıs alış - satış tablosu...