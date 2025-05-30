Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 30 Mayıs Cuma bugün yani haftanın son iş gününe değer kaybıyla başladı. ABD mahkemesinin gümrük tarifeleri kararı sonrası dün dalgalı bir seyir izleyen ons altın bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor.
Yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte birlikte yatırımcılar ve özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki günün ilk saatlerinde gram altın 4 bin 160 lira çeyrek altın ise 6 bin 826 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte altın fiyatları 30 Mayıs alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 30 Mayıs Cuma yani bugün özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edilenler arasında ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün altın fiyatları haftanın ilk iş gününde yakaladığı durağan yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar..
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?ABD'de federal mahkemenin gümrük tarifelerini askıya alma kararı sonrası gerileyen altının ons fiyatı dün kayıplarını geri almıştı. Ancak ons altın fiyatları ABD dolarındaki toparlanmanın etkisiyle bu sabah hafif geriledi. Altın piyasasında gözler ise ABD'de bugün açıklanacak PCE verilerine çevrildi. ABD Merkez Bankası Fed, PCE verilerini enflasyon ölçütü olarak baz alıyor.
ONS ALTIN FİYATLARIAltının ons fiyatı bu sabah düne göre yüzde 0,74 kayıpla 3293 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın ise 4 bin 160 TL'den alıcı buluyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Kapalıçarşı'da çeyrek altın 6825 TL'den işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?26.740,0026.955,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?13.409,0013.537,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?26.619,1027.144,90
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80