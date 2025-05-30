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Son dakika! Bakan Işıkhan'dan bayram yaptıran müjde: Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi belli oldu!

Bakan Işıkhan'dan bayram yaptıran müjde: Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesinin tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Son dakika! Bakan Işıkhan'dan bayram yaptıran müjde: Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi belli oldu!
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Bakan Işıkhan'dan bayram yaptıran müjde: Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesinin tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Bakan Işıkhan merakla beklenen o müjdeyi verdi...

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesinin tarihi belli oldu! Bayram ikramiyeleri yarın hesaplarına yatırılmaya başlıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesinde ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

*Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

*4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde, 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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