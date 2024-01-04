Kadıköy'de hareketli dakikalar! İçinde öğrencilerin ve hostesin olduğu servis kaçırıldı!

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, ışıklarda duran öğrenci servisini lastiğinin patladığını bahane gösterek aşağı indirdi. Şoförün aşağı inmesini fırsat bilen şahıs servise binerek içindeki öğrenciler ve hostesle birlikte kaçırdı.

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Kadıköy'de hareketli dakikalar! İçinde öğrencilerin ve hostesin olduğu servis kaçırıldı!

Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu okul servisini ışıklarda durduğu esnada kaçırdı. Öğrencileri indirdikten daha sonra minibüsü Pendik yakınlarında terk eden şahıs kayıplara karıştı. Minibüsün Pendik’te terk edilmeden kısa süre önce bir sokaktan geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞOFÖRE LASTİĞİNİN PATLADIĞINI SÖYLEYEREK AŞAĞI İNDİRDİ

Olay Kadıköy'de bugün sabah saatlerinde yaşandı. Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis minibüsü ışıklarda durduğu sırada, kimliği henüz belirsiz bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için minibüsün arkasına geçtiği sırada şahıs direksiyona geçerek servis minibüsünü kaçırdı.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! İçinde öğrencilerin ve hostesin olduğu servis kaçırıldı!
Servis şoförü aracın peşinden koştuysa da yetişemedi. Şüpheli şahıs, servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirerek kaçmaya devam etti.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! İçinde öğrencilerin ve hostesin olduğu servis kaçırıldı!

SERVİS ARACI PENDİK'TE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine çalışma başlatan polis kaçırılan servis aracını Pendik'te terk edilmiş halde buldu
Olay hakkında konuşan mahalleli Hasan Yıldırım, "Ben sabah gördüm, polisler içeri çekmişti. Bir tane minibüs duruyordu. Kapıları açıktı, içinde öğrencilere ait eşyalar vardı. Burası kalabalıktı polisler vardı. Öğrenciler içindeyken servis aracını kaçırmışlar. Öğrencileri yolda indirmişler aracı da bu sokağa park etmişler. Servis minibüsünün kapıları açıktı. Şahıs servisin içinde yoktu” dedi.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! İçinde öğrencilerin ve hostesin olduğu servis kaçırıldı!

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis yaya olarak kaçan şahsı arıyor.

Öte yandan, okul servisinin Pendik’te terk edilmeden kısa süre önce bir sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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