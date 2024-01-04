Altın dibe vurdu! Altın yatırımcısına kritik çağrı

Altın yatırımcısının yüzü gülmüyor. Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

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Altın dibe vurdu! Altın yatırımcısına kritik çağrı

Altının ons fiyatı, ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinin bir sonucu olarak 2000 dolar üzerinde kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecekteki eylemlerine ilişkin olarak yarın açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verileri kritik öneme sahip.

Altın Ne Kadar Oldu?

Altın gram fiyatı şu anda yüzde 0,18 primle 1.957 liradan alıcı buluyor ve en yüksek 1.960 liraya ulaştı. Altın çeyrek 3.423 TL, yarım altın 6.662 TL ve cumhuriyet altın 13.652 TL.

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