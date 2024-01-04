Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda hem sürprizdir hem de partimizi yerel seçimde kazanma azmi olacak. Onu da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." dedi.

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