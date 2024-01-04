İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmek bilmiyor! Bir toplu istifa daha, hepsi AK Parti'ye dahil oldu

İYİ Parti'de istifa furyası sürerken Meral Akşener'in partiye yönelik operasyon yapıldığı sözleri ise güç kazanıyor. Öyle ki İYİ Partiden istifa edenler AK Parti'ye geçiyor.
İYİ PARTİ Erzurum'da toplu istifa
İYİ Parti Erzurum il teşkilatından önceki dönem il ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuş birçok üye, parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.
Söz konusu istifaların ardından, istifa edenlerin bir kısmı AK Parti'ye geçiş yaptı.
AK Parti'ye katılanlara rozetleri, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından takıldı.