İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmek bilmiyor! Bir toplu istifa daha, hepsi AK Parti'ye dahil oldu Yerel seçimlere günde güne yaklaşılırken İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Öyle ki İYİ Parti Erzurum il teşkilatından onlarca isim, partiden istifa ederek AK Parti'ye geçti.