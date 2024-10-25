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Kaç yaşına kadar yaşacaksınız? O kan grubu 100 yaşını görecek

İngiltere'de yapılan bir araştırma, A, B, AB ve 0 olmak üzere dört ana kan grubuna ayırırken, kan gruplarının ömrü üzerindeki etkisinin önemli olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, hangi kan grubu daha uzun yaşar? Daha uzun yaşam süresi olan o kan grubu işte...

Kaç yaşına kadar yaşacaksınız? O kan grubu 100 yaşını görecek
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Kandaki antijen ve antikorlara göre dört ana kan grubu vardır: A, B, AB ve 0. Kan grupları, içerdikleri antijen ve antikorlara göre sekiz farklı türden oluşur: A pozitif, A negatif, B pozitif, B negatif, AB pozitif, AB negatif, 0 pozitif ve 0 negatif. Bu gruplar çok önemlidir.

Kan grupları genetik faktörleri gösterirken, anne ve babadan gelen genler kan grubunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, kan grupları kan transfüzyonları, organ nakilleri ve belirli genetik hastalıkların tedavisinde rol oynar.

Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, bu kan grubuna sahip kişilerin yüz yaşına kadar yaşayabildiklerini gösterdi.

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BU KAN GRUPLARINA SAHİP OLAN BİREYLER UZUN ÖMÜRLÜ OLUYOR

4 kan grubu da yaşam süresi açısından farklılık gösterebilir, ancak yapılan araştırmalara göre uzun ömre sahip olan grup yoktur.

Royal Holloway Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, kan gruplarının bulaşıcı hastalıklara ve kanser gibi hastalıklara yakalanmada etkili olabileceği öne sürüldü. Bununla birlikte, genlerin beyinde kan pıhtılaşması riski (CVT olarak da bilinir) ile ilişkili olduğu iddia edildi.

0 kan grubuna sahip olanların en sağlıklı kan grubu olduğu söylenir, ancak 70 yaşından fazla yaşama ihtimali daha yüksektir.

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