İktidarın aklındaki asgari ücreti açıkladı! Fatih Portakal resmen ateş püskürdü

Bloomberg'e göre, asgari ücrete ilk kez yüzde bir zam verildi. Haberde, asgari ücrete %25 oranında zam yapılacağı söylendi.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'nde Fatih Portakal, yüzde 25 zam iddiasını sert bir şekilde eleştirdi. Portakal, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

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Tabii ki iyi maaş alan insanlarsınız. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bu asgari ücreti 21 bin 250 liraya yükseltmeyi düşünüyorsunuz, bu da insanları isyan ettirir mi? Türk-İş bu toplantıya katılırsa bir açıklama yapmalı. Bunu kabul etmesi mümkün değil, bu yüzden şerhini açıkça belirtmelidir. %25 doğruysa bu haber yazıklar olsun. Sadece enflasyon hedefini tutturmak için bizlere devam etmediniz. Bu oranın verilebileceğine inanmıyorum.