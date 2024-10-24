Alperen Şengün sezona bomba gibi başladı! İlk maçta tarih yazdı

Houston Rockets ve Charlotte Hornets arasında oynanan maçla NBA yeni sezon heyecanı başladı. Hornets, ilk yarıyı 60-49 geride bitirmesine rağmen maçı 110-105 kazandı. LaMelo Ball, galibiyette 34 sayı ile başrol oynadı.



ALPEREN'DEN BAŞARILI PERFORMANS



Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 34 dakika boyunca 25 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistle double-double yaptı. Ev sahibi ekipte Jalen Green 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Amen Thompson 13 ve Fred VanVleet ise 14 sayı kaydetti.

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Sezon başında 22 yaşındaki milli basketbolcu Houston Rockets ile 5 yıllık 185 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı ve böylece Türk spor tarihinde en fazla para kazanan sporcu oldu. Şengün, NBA tarihinde Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra bir yıllık oyuncu opsiyonuna sahip beş yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan üçüncü oyuncu oldu.



Geçtiğimiz sezonu 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ortalamasıyla bitiren Şengün, all-star seçildi.