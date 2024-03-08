5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı

Türkiye, 5G teknolojisi için geri sayım başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı.

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5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı

5G teknolojisine geçmek için Türkiye hazırlıyor. Ulaştırma bakanı da bunun için bir tarih belirledi. Ulaştırma bakanı bu konu hakkında şunları söyledi:

Türkiye uzun süredir 5G'ye geçmeyi planlıyor. Buna da bakan tarafından yapılan açıklamaya göre kısa bir süre kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 5G ile ilgili görüşlerini sizler için derledik.

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Geri Sayım Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A olarak bilinen altıncı haberleşme uydusu ile Türkiye yeni bir döneme girecek. Uraloğlu, Türkiye'nin 5G teknolojisine 2026 yılında gireceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Haziran ayında ABD'den Türksat 6A uydusunu fırlatmayı planladıklarını söyledi. Bu fırlatma, Türkiye'nin haberleşme uydularının kamsam alanının son derec genişleyeceğini de belirtti. Bununla birlikte, bölgenin Ön Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın önemli bölümlerini de kapsayacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı, İstanbul Havalimanı'nda deneysel olarak 5G kullanılabileceğini belirtti. 5G teknolojisinin birçok alanda başarı sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, uzaktan ameliyat bile yapılabileceğini söyledi.

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