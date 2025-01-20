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İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: O, öğretmenler ve okul idaresi görevden uzaklaştırıldı!

İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: O, öğretmenler ve okul idaresi görevden uzaklaştırıldı!
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İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: O, öğretmenler ve okul idaresi görevden uzaklaştırıldı!

O, ÖĞRETMENLER VE OKUL İDARESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmir'deki bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülerdeki öğretmenler ile okul idaresi görevden uzaklaştırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir okulda mezuniyet eğlencesinde çekilen görüntülere ilişkin okul idaresi ve görüntüde bulunan öğretmenler hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

İzmir'deki okulda kutlanan, mezuniyet eğlencesi çok konuşulmuştu: O, öğretmenler ve okul idaresi görevden uzaklaştırıldı!

17 OCAK'TA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 6 Haziran 2024'te Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Müdürlük, görüntülere ilişkin 17 Ocak'ta soruşturma başlatmıştı.

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Kaynak:AA

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