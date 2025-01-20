Son dakika! Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Kimse mahkemelere talimat veremez!

Son dakika: Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargıya yönelik tehditkar sözlerinin ardından, "Kimse mahkeme ve hakimlere talimat veremez." diyerek tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımla CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönetlik yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik tehditkar açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“KİMSE MAHKEMELERE VE HÂKİMLERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Bakan Tunç, “Anayasamızın 138. maddesine göre; Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.” dedi.

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Bakan Tunç, paylaşımının devamında şunları söyledi;

“HÂKİM VE MAHKEMELERİ ETKİLEMEK AMACIYLA ALENEN BEYANDA BULUNMAK SUÇTUR”

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur.

Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.

Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINI KORUMADAKİ KARARLILIĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kaynak: Haber7



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