İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahsın; anneyi bıçakla yaraladığı, çığlık atan 12 yaşındaki kızı da bıçaklayarak öldürdüğü olayda otopsi işlemleri sonunda cenazeyi teslim almaya gelen acılı amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki? Hunharca nasıl öldüre bilir? dedi.

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İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahsın; anneyi bıçakla yaraladığı, çığlık atan 12 yaşındaki kızı da bıçaklayarak öldürdüğü olayda otopsi işlemleri tamamlanan yeğeninin cenazesini almaya gelen acılı amca Beşir Ediz, “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki? Hunharca nasıl öldüre bilir? Bunu değil bir insan bir yaratık bile yapamaz” dedi.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz’i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı. Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

“BUNU DEĞİL BİR İNSAN BİR YAYRATIK BİLE YAPAMAZ”

Küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün aile yakınlarına teslim edildi. Yeğeni 12 yaşındaki Behiye Ediz’in cenazesini almak için gelen amca Beşir Ediz (32), “Yeğenim daha 12 yaşındaydı. Çocuktu. Çocuktan ne istenebilir ki? 12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki? Hunharca nasıl öldüre bilir? Bunu değil bir insan bir yaratık bile yapamaz. Küçücük çocuktan ne isteyebilir ki bir insan. Hangi ceza verilirse verilsin bizim içimizdeki acıyı dindiremez” dedi.
Öte yandan, cinayet zanlısı L.M., dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İzmir’de vahşice katledilen küçük kızın cenazesini almaya gelen amca “12 yaşındaki çocuğu hangi vicdan öldürebilir ki”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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