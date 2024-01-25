Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Yılın ilk faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Ekonomistlerin tahminlere göre merkez bankasının faizinin 250 baz puan artıracağını ön görüyor.

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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak! Ekonomistlerin tek bir tahmini var

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. Piyasalar politika faizine odaklanırken ekonomistler 250 baz puanlık bir artış bekliyor.

250 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı. Ekonomistler bu ay da 250 baz puan artışlar politika faizinin yüzde 45 olmasını öngörüyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 38,75

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 38,75 oldu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, Aralık ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 42,5 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Maksimum beklenti yüzde 45, minimum beklenti ise yüzde 42,5 oldu.

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor. Ankette Haziran 2024'te politika faizinin seviyesine ilişkin soruya cevap veren 11 ekonomistin tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde oluştu. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37,5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com

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