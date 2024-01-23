İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo baba oldu. Yeni doğan ikizleri ile doğar doğmaz poz veren İdo, baba olmanın heyecanını yaşadı.

İDO TATLISESİN MUTLU ANI

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyorlar. İki ünlü ismin bebekleri, sağlıkla ve sevinçle karşılandı.

İKİZ BEBEKLERİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şimdi de ikiz bebeklerinin doğumuyla mutluluklarını ikiye katladılar. Bu özel anları, hayranlarıyla sık sık paylaşan çift, bebeklerin sağlıkla dünyaya gelmesiyle sevinçlerini doruğa çıkardı.

BEBEKLERE AİLE BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ VERDİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerine aile büyüklerinin isimlerini vererek, onlara duydukları saygıyı gösterdiler. İdo'nun babası İbrahim Tatlıses ve Yasemin'in babası Sinan Şefkatli, bu seçimle adlarını yeni nesillere aktarmış oldular.

Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecini sosyal medyada aktif olarak paylaştı ve bu özel dönemi takipçileriyle birlikte yaşadı. Şimdi ise, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikizlerle yeni bir hayat başlangıcı yapacaklar.

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