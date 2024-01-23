İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo baba olmanın heyecanını yaşadı. İkiz bebekleri ile poz veren İdo, oğullarına Sinan Emir ve İbrahim Ayel ismini takarak aile büyüklerinin ismini verdi.

YAYINLAMA
Google News
İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo baba oldu. Yeni doğan ikizleri ile doğar doğmaz poz veren İdo, baba olmanın heyecanını yaşadı.

İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

İDO TATLISESİN MUTLU ANI

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesiyle hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyorlar. İki ünlü ismin bebekleri, sağlıkla ve sevinçle karşılandı.

İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

İKİZ BEBEKLERİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, şimdi de ikiz bebeklerinin doğumuyla mutluluklarını ikiye katladılar. Bu özel anları, hayranlarıyla sık sık paylaşan çift, bebeklerin sağlıkla dünyaya gelmesiyle sevinçlerini doruğa çıkardı.

İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

BEBEKLERE AİLE BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİNİ VERDİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerine aile büyüklerinin isimlerini vererek, onlara duydukları saygıyı gösterdiler. İdo'nun babası İbrahim Tatlıses ve Yasemin'in babası Sinan Şefkatli, bu seçimle adlarını yeni nesillere aktarmış oldular.

İdo Tatlıses baba oldu! İkiz bebekleri ile ilk fotoğrafını paylaştı!

Yasemin Şefkatli, hamilelik sürecini sosyal medyada aktif olarak paylaştı ve bu özel dönemi takipçileriyle birlikte yaşadı. Şimdi ise, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikizlerle yeni bir hayat başlangıcı yapacaklar.

Halk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildiHalk ekmeğine kadın eli değdi, 25 kadın istihdam edildi

Cinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesiCinler bastı dedikodusu tüm köyü boşalttı! Koca köyde bir bir tek o aile yaşıyor! İşte Kışla köyü'nün ilginç hikayesi

Bahçeli’den Özgür Özel’e tepki: Türkiye’de Dersim diye bir yer yokturBahçeli’den Özgür Özel’e tepki: Türkiye’de Dersim diye bir yer yoktur

Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun, daha fazla kendine hakim olmadı Turabi'ye açtı ağzını yumdu güzünü! Sen problem aramaya gelmiş gibisin
Acun, daha fazla kendine hakim olmadı Turabi'ye açtı ağzını yumdu güzünü! Sen problem aramaya gelmiş gibisin
Yasmin Erbil adeta kan kustu: Bana babalık yapmadı
Yasmin Erbil adeta kan kustu: Bana babalık yapmadı
9 yaşındaki çocuğun, boynuna briket bağlayarak su kuyusuna atan sanıklar mahkemede birbirini suçladı!
9 yaşındaki çocuğun, boynuna briket bağlayarak su kuyusuna atan sanıklar mahkemede birbirini suçladı!
Bacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay oldu
Bacak ve sırt dekoltesiyle büyüledi! Hande Baladın’in cesur kıyafeti olay oldu
Son Haberler
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!
Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın
Yeniden Refah Partisi adayı belli oldu! Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Sedat Yalçın
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Hırsızlar bu sefer 527 yıllık tarihi caminin kurşunlarına göz dikti! Söküp hurdacıya 700 tl'ye sattılar!
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Bursa'da akıl almaz dolandırıcılık! Hiç eline almadığı kredi kartından, 49 kez kredi çektiler!
Cem Yılmaz bu kez villasıyla gündemde! Villayı gören inanamıyor
Cem Yılmaz bu kez villasıyla gündemde! Villayı gören inanamıyor
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Çok Okunanlar
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Altın bu gün ne kadar, gram ve çeyrek altın kaç TL yükseliyor mu düşüyor mu? İşte 23 Ocak Salı güncel altın fiyatları
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Ev hanımlarına büyük müjde! O destek kapsamında ev hanımlarına yılda 25 bin 600 TL destek
Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in Cami imamını dövdüğü iddialarının perde arkası ve şok gerçekleri ortaya çıktı!
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
10 il için sarı kod verildi! Kar, buzlanma ve fırtına geliyor
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Herkes cezaevinde sanıyordu: 11 gündür hastanede tedavi görüyormuş
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor adasına polis baskını! Olayın perde arkasını Acun Ilıcalı açıkladı
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir