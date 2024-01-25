Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı gerçek hayatta bambaşka biri çıktı, Onu birde böyle görün!

Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü oyuncuların bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisinde şeyh Cüneyd'in kuzeni Feyza karakterine hayat veren Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki görüntülerin görenleri büyüledi.

FOX TV'nin yeni iddialı yapımı Kızıl Goncalar dizisinde Zehra Kelleci başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de gündemde.

Dizide Feyza'yı kötü ve kuzenine sırılsıklam aşık birisi olarak yer alıyor. Ayrıca bu dizide diğer dizilerden farklı olarak birçok karakterin öyküsüne tanıklık ediyoruz.

O hikayelerden biri de Feyza...

Feyza daha önce farklı dizilerde rol almış olsada bu kadar dikkat çeken bir rolde daha önce çok hiç görmemiştik...

Anlayacağınız yeni yeteneklerden...

Kelleci'nin güzelliği kadar başarılı oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide de tesettürlü genç bir kadını canlandırıyor.

Kelleci'nin performansını ve oyunculuğunu beğenenler gerçek yaşantısı da merak ediyor...

Onedio haber, Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki fotoğraflarını yayınladı. görenler ise büyülendi.

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Ancak dizide gördüğümüz Feyza'dan biraz başka....

Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki halleri

Kızıl Goncalar Dizisini konusu nedir?

Kızıl Goncalar'da başrolleri Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor.

Dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları anlatılıyor.

Yapımda muhafazakâr - seküler kimliklere ve yaşam tarzlarına vurgu yapılıyor.

Dizide, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumuna da değiniliyor.

Kaynak: onedio