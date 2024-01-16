İzmir'de tarihi operasyon! 4 gümrük çalışanından tam 1 milyar dolar kara para aklama iddiası!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, başka şirketlerin üzerinden sahte evrak düzenleyerek kara para girişi, çıkışı yaptığı iddia edilen 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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İzmir'de tarihi operasyon! 4 gümrük çalışanından tam 1 milyar dolar kara para aklama iddiası!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine düzenlenen polis operasyonunda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.

RAKAM 1 MİLYOR DOLARI GEÇTİĞİ BELİRTİLDİ

Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alındı.
Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi.

İzmir'de tarihi operasyon! 4 gümrük çalışanından tam 1 milyar dolar kara para aklama iddiası!

Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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