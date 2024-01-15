Sıcak Haber: TSK’dan bir hava harekatı daha geldi, terör örgütünün gelir kaynağı yok edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir başarılı operasyon daha geldi. Geçtiğimiz hafta hain pusunun ardından operasyonlarını sıklaştıran TSK, terör örgütlerinin inlerine girdi. Gelir kaynaklarına bomba yağdırıldı.

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Sıcak Haber: TSK’dan bir hava harekatı daha geldi, terör örgütünün gelir kaynağı yok edildi!

Tür Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır dışı operasyonlarını sıklaştırdı. Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava operasyonları düzenlendi. Hava harekatında mağara, sığınak, tünel ve mühimmat depoları imha edildi.

Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"Operasyonlar peş peşe devam ediyor! Bakan Güler'den açıklama: “78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Operasyona ait detaylar şu şekilde verildi;

PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir.

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İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.”

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