İzmir’de askeri helikopter düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. 3 personelin bulunduğu helikopterde zorunlu iniş sırasında 1 personelin yaralandığı duyurulurken helikopterin teknik arıza nedeniyle iniş yaptığı bildirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada helikopterin zorunlu inişi sırasında yaralanan personelin tedavi altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır."

İZMİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askerî helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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