Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

Beylikdüzü’nde araç ticareti yapan bir kişinin evindeki para dolu kasa çalındı. Durumu polise bildiren adam evindeki güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu hırsızın aynı evde yaşadığı kayınçosu olduğu ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

Beylikdüzü’nde araç alım satım işiyle uğraşan bir kişi, kayınçosunun hedefi oldu. Ailenin kahvaltıya gitmesini fırsat bilip, yaklaşık 2 milyon dolu kasayı çalan kayınço, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay Cumartesi günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, araç alım satım işiyle uğraşan Murat Özdemir’in şehir dışından müşterisi geldi. Hafta sonu olması nedeniyle araç satışı pazartesiye kaldı ancak parayı elden alıp kasaya koydular. Aile, araç satışı için şehir dışından gelen misafirleri kahvaltıya götürdü. Bu sırada bir ay önce Kuşadası’ndan ailenin yanına yerleşen kayınço Tarık T. evde kaldı.

Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

Büyük şok yaşadılar

Özdemir ailesi kahvaltının ardından eve döndüklerinde büyük bir şokla karşılaştılar. Pazartesi günü satışını verecekleri arabanın parasının içinde olduğu kasanın olmadığını fark ettiler. Evde bulunan kamera kayıtlarını izleyen aile, kayınço Tarık T.'nin yatak odasında bulunan para dolu kasayı ve iki adet laptopu alarak çıktığını gördü. Şok yaşayan aile, Tarık T.'yi telefonla arasa da ulaşamadı.
Polise başvuran aile, Tarık T.'den şikayetçi oldu. Perişan olan Özdemir çifti, bir an önce şahsın yakalanmasını ve paralarını kavuşmasını bekliyor.

Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!

“Şok oldum“

Olayla ilgili konuşan Tarık T.'nin kardeşi Kadriye Özdemir, “Cumartesi günü ailemle beraber kahvaltıya gittik. Bir ay önce yanımıza kalmaya ve çalışmaya gelen abim evde kaldı. Eve döndüğümüzde yatak odamızda bulunan kasayı göremedim. Kamera kayıtlarını izlediğimizde abimin kasayla beraber çıktığını gördüm. Şok oldum, hem maddi hem manevi olarak üzüntü içerisindeyiz. Ciddi anlamda zor durumdayız. Kendisine rica ediyorum lütfen bize geri dönüş yapsın“ diye konuştu. Olay ise evde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!

İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!

Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir!Deprem uzmanlarından endişe verici açıklama! 7’den büyük deprem her an olabilir!

Taksimetreyi açmayan şoför, onu uyaran gençleri otobanın ortasında indirmeye kalktı!Taksimetreyi açmayan şoför, onu uyaran gençleri otobanın ortasında indirmeye kalktı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!
İETT'de ‘durağa girmedin’ kavgası! Şoförün direksiyonu bırakıp kadın öğretmene vurduğu anlar kamerada!
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Verdiği poz başına bela oldu! Sosyal medya fenomeni kadın gözaltına alındı!
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
Maaşı en yüksek meslek olarak rekor kırıyor! 300 bin lira maaşa makas operatörü bulunamıyor!
Son Haberler
İzmir’de askeri helikopter düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
İzmir’de askeri helikopter düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
Kadem Ekşi: CHP belediyeciliği ile 15 yılı kayıp olan Maltepe'mize iki yıl içinde İstanbul'un en büyük yeşil alan projesini yapacağız
Kadem Ekşi: CHP belediyeciliği ile 15 yılı kayıp olan Maltepe'mize iki yıl içinde İstanbul'un en büyük yeşil alan projesini yapacağız
Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!
Beylikdüzü’nde kimseye güvenilmeyeceğini öğreten olay! Evindeki para dolu kasayı çalan hırsız kayınçosu çıktı!
Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!
Pendik’te akıllara durgunluk veren olay! Doğurduğu bebeği camdan dışarı attı!
Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!
Deprem korkusundan camdan atladı! Hayatını kaybetti!
Gaziantep’te kuyumcuların yeni trendi Altın kravat vitrinlerde yerini aldı
Gaziantep’te kuyumcuların yeni trendi Altın kravat vitrinlerde yerini aldı
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Tarım Kredi Market'ten Ramazan ayına özel dev kampanya! Bazı ürünlerde fiyatları sabitledi ve yüzde elliye varan indirime gitti
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden uyarı! Havalar soğuyor kış geri geliyor, 5 Mart 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Altın neden bu kadar sert bir şekilde yükseliyor, nedeni ne? İşte altında son durum ve güncel altın fiyatları
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici taburcu oldu! İşte son durumu
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Marmara denizi neden turuncu renk aldı? Denizanası istilası 1 haftada 2 kat arttı!
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Son dakika! AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,4 deprem meydana geldi
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları