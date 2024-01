İzleyenlerin beyni dondu! 2 bin 550 rakımlık yüksekte kar banyosu!

Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, tırmanış yaptığı 2 bin 550 rakımdaki Tekelti Dağı'nda kar banyosu yaparak soğuk havaya meydan okudu.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan, görünüşünden dolayı dünyanın en büyük ikinci dağı K2 Dağı’na benzetilen Tekelti Dağı her geçen gün daha çok dağcıyı ağırlarken farklı görüntülere de sahne oluyor. Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, 2 bin 550 rakımdaki dağ tırmanışı sonrası kar banyosu yaparak soğuk havaya meydan okudu.

Muhammed Akkuş soğuğun vücuda faydası olduğunu söyleyerek, “Doğadayız, bir kar banyosu yaptık. İnsan vücudunun öyle bir yapısı var ki her türlü hava ve doğa şartına uygundur. İnsan inandığı zaman her şeyi yapabilir çünkü her şey beyinde bitiyor. Sağlıklı yaşamak ve kalmak istiyorsanız doğa sporları yapmaya devam edin. İlk etapta insan soğuk ile tanıştığı zaman bir ürperti yaşıyor. Daha sonra buna alışıyor ve kendinizi özgür hissediyorsunuz. Alışınca kendinizi çelik gibi hissediyorsunuz. Şu an rüzgâr estiği halde bir şey hissetmiyorum. Eğer hastalanmak istemiyorsanız, sağlıklı kalmak istiyorsanız soğuk ile tanışın” dedi.

Akkuş, kar banyosu yaparken dağcı arkadaşları da Akkuş'u kara yatırdı ve kar topu attı.

