Yürekleri ısıtan görüntü! Karda yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi

Ardahan'ın Damal ilçesine inen tilki bir evin bahçesinde karların arasında yiyecek ararken ev sahibinin ona yiyecek uzattığını görünce yanına gitti.

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Yürekleri ısıtan görüntü! Karda yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.
Soğuk havada yiyecek arayan tilki, Damal ilçe merkezine kadar geldi. Bir vatandaşın evinin önüne kadar gelen tilki, ekmekle beslendi. Kendine verilen ekmeği alan tilki karla kaplı alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

Yürekleri ısıtan görüntü! Karda yiyecek arayan tilkiyi elleriyle besledi
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tilkinin beslenmesi tebessüm ettirdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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