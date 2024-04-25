BİM, 26 Nisan 2024 aktüel kataloğunu yine doygun: İşte elektrikli ev aletleri… BİM, haftanın aktüel ürünleriyle yine öne çıkıyor. Bu hafta elektrikli ev aletleri ile vatandaşın yine isteklerine karşılık veriyor. Birbirinden güzel ve özel ürünler hem bütçe dostu hem de kaliteli olacak şekilde raflardaki yerini alacak.