BİM, 26 Nisan 2024 aktüel kataloğunu yine doygun: İşte elektrikli ev aletleri…

26 Nisan Cuma günü aktüel ürünlerle mağazalar dolup taşacak. İhtiyacı olan birçok vatandaş BİM’in yolunu tutacak. Sadece elektrikli ev aletleri değil aynı zamanda banyo ürünleri, çocuk oyuncakları ve mutfak araç gereçleri raflarda yerini alacak. İşte Cuma günü satılacak olan ürünler;
- Dijitsu 50 inç TV 10.999 TL
- Kumtel siyah cam ankastre set 6.799 TL
- Ses ve görüntü aktarım cihazı 299 TL
- Chef Pro krep tavası 189 TL
- 31 santim pizza tabağı 109 TL
- Mini ütü masası 219 TL
- Plastik raf ünitesi 219 TL
- Sallanan at 499 TL
- Çekçek köpek 399 TL
- Bultaklı ilk arabam 299 TL
- Kadın pijama 299 TL
- Banyo paspas seti 229 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 235 TL
- Blaupunkt akıllı robot süpürge 7.999 TL
- Kumtel yağsız fritöz 2.099 TL
- Cam set üstü ocak 1.999 TL
- Elektronik su pompası 109 TL