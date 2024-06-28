İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!

İYİ Parti'de yaprak dökümü devam ediyor: İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevin Çağlayan, "İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" diyerek görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Dün partinin önemli isimlerinden sayılan Koray Aydın istifa ettiğini duyurmuştu. Partiden bir istifa haberi daha geldi.Sevin Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 genel seçim süreci, 2024 yerel seçimleri ve akabinde yapılan İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından ortaya çıkan partinin yeni yapılanmasının pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını ifade etti.

ERDOĞAN-AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Çağlayan, "Bununla beraber genel ve yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi. Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut parti yönetimi de net bir tavır koymadı" ifadelerini kullandı.

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İSTİFA KARARI

Çağlayan, istifa etmesine sebep olan gelişmelerin sadece yapılan kurultayla ilgili olmadığını belirterek, "En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakarca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi.

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