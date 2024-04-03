Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı: Sözleri merak ediliyordu, işte ilk açıklaması…

Yerel seçimlerde İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum’un önünde kaldı. Yüzde 10’dan fazla oy fark atan Imamoğlu, 3 Nisan Çarşamba günü mazbatasını aldı. Mazbata sonrası ilk duygularını paylaştı…

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Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı: Sözleri merak ediliyordu, işte ilk açıklaması…

Yerel mahalli seçimlerinin ardından kazanan adayların tek tek mazbatası verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na yeniden seçilen İmamoğlu, bugün mazbatasını aldı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, mazbatasını aldığı törende; “Emeği geçen çok insan var. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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16 MİLYON İNSANIN MAZBATASI

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını genel merkezde aldı. Daha barışçıl bir ülke bekleyen İmamoğlu mazbata sonrası şunları söyledi;

“Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum, çok onurlu, gururluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair, hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumlulukları ifadesiyle ve de bizden, vatandaşların beklentisi aynı zamanda şehri ne kadar önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda değerli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın çok özenli ve değerli cümlelerine yürekten teşekkür ediyorum.

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Bu bağlamda, bugün burada İstanbul şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum.”

BARIŞÇIL BİR ÜLKE

“Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur.

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