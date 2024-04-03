Van’daki mazbata krizi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yorum yaptı…

Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı iftar programlarına decam etti. Ramazan ayının bitmesine az bir süre kala Erdoğan, sürpriz bir iftar yemeği gerçekleştirdi. İftar sonrası, Van’daki yaşanan mazbata krizi hakkında da konuştu…

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Van’daki mazbata krizi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yorum yaptı…

Seçimlerin ardından Van’da YSK’ya başvuru yapılmıştı. İtirazın ardından DEM Parti’de olan belediye AK Parti’ye geçmişti. Ancak vatandaş karara tepki gösteren protestoya başladı. Ardından DEM Parti’nin bir itirazı geldi ve yeniden mazbata Abdullah Zeydan’a verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı iftar programında konuya değindi. Yaşananların ardından “Milletin iradesine hürmetsizlik etmeyiz” çıkışı dikkat çekti. İşte o açıklamalar…

ERDOĞAN, VAN’DAKİ KRİZ HAKKINDA KONUŞTU

“Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı hak arama yolu olarak görürse yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Dünyanın hiçbir medeni devleti böyle bir şeye göz yummaz. Türkiye Cumhuriyeti de bir çadır devleti değildir, olmayacaktır.

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Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz ama Kandil'deki terör baronlarının da baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışına kast etmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına kesinlikle izin vermeyiz veremeyiz.

Bu tarz teşebbüsler karşısında hukuk devletinin gereği neyse demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyi bekliyoruz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi de ekonomiden bağımsız görmüyoruz.”

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