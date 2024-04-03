Van’da neler oluyor? YSK açıkladı, mazbata DEM Parti’ye verildi…

Yerel seçimlerin sakin geçtiği göze çarpmıştı. Ancak seçimlerin ardından ortalık bir anda karıştı. Van’da yapılan itiraz ile AK Parti’nin mazbata alması şehirde istenmeyen görüntülere neden oldu. DEM Parti’den karşı itiraz geldi ve YSK kararını bir kez daha değiştirdi…

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Van’da neler oluyor? YSK açıkladı, mazbata DEM Parti’ye verildi…

31 Mart yerel seçimlerde DEM Parti, Van’da birinci olup belediye başkanlığını kazanmıştı. Adalet Bakanlığı’nın itirazı sonucu DEM Partili Abdullah Zeydan’ın kazanması yok sayıldı ve mazbata AK Parti’ye geçmişti.

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Karar, Van’da büyük tepkiye neden olmuştu. Protesto ve gösterilerin yaşanmasıyla beraber DEM Parti’de karara itiraz etti. Bu itirazın ardından Van’da mazbata tekrar değişti.

MAZBATA, ZEYDAN’A VERİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), son yapılan itirazın ardından AK Parti’nin aldığı mazbatayı bu sefer DEM Parti’ye verdi. Kurul tarafından yapılan oylamada 7 üye kabul 4 üye ise ret oyu verdi. Bu sonuca göre Abdullah Zeydan, yeniden Van Belediye Başkanlığı’na seçilmiş oldu.

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DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti tarafından açıklamayı Mehmet Rüştü Tiryaki yaptı. DEM Parti YSK Temsilcisi Tiryaki,

“Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek.”

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